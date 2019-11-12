  • عاجل:تدافع عن شرفها.. النائب العام يحفظ الدعوى ضد "فتاة العياط"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    سلطنة عمان ترحب بالجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض

    07:43 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    سلطنة عمان ترحب بالجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض

    علم سلطنة عمان

    مسقط - (أ ش أ):

    رحبت سلطنة عمان بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.

    وذكرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن السلطنة تأمل في أن يمهد ذلك الاتفاق للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

    وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا بالعاصمة السعودية (الرياض)، اتفاقًا لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

    ويؤسس الاتفاق - الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد مليشيا الحوثي - مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود؛ للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

    وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

    هذا المحتوى من

    Asha
    سلطنة عمان اتفاق الرياض السعودية

    الخبر التالى:

    الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان