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    السعودية تبحث مع المانيا وفرنسا القضايا الاقليمية والدولية

    06:27 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    السعودية تبحث مع المانيا وفرنسا القضايا الاقليمية والدولية

    وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير

    الرياض - (أ ش أ):

    بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع سفير ألمانيا لدى المملكة يورج راناو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن "الجبير" التقى أيضًا - اليوم - سفير فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، وبحثا العلاقات الثنائية، وناقشا القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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