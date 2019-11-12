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إسرائيل تعارض حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تصنيف منتجات المستوطنات

05:57 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
إسرائيل تعارض حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تصنيف منتجات المستوطنات

محكمة العدل الأوروبية

تل أبيب - (د ب أ)

قالت إسرائيل إنها "تعارض بشدة" حكم محكمة العدل الأوروبية الذي أكد ضرورة تصنيف كل المنتجات التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عند بيعها في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية دوريت هيرسكوفيتش في بيان إن الحكم "يعد أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل"، مضيفة أن الحكم يشكل معايير مزدوجة فيما يتعلق بإسرائيل.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكم بأنه "غير مقبول أخلاقيا ومن حيث المبدأ".

وأضاف "هذه السياسة المعيبة بشدة.. تتناقض مع موقف أوروبا بأن حل الصراع يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة غير مشروطة".

محكمة العدل الأوروبية إسرائيل منتجات المستوطنات المستوطنات الإسرائيلية

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