السعودية تستتكر استمرار مرواغة إيران حول برنامجها النووي

الرياض- ( د ب أ):

استنكرت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، استمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامجها النووي.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، إن المجلس "استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم".

وجدّد تأكيد المملكة لدعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي.

وأضاف الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس طالب بـ" ضرورة مطالبة إيران بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما لفت إلى ترحيب المملكة بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.