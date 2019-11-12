من باريس.. لافروف يسخر من تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية 2020

القاهرة- (مصراوي):

سخر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من سؤال وجّه له في منتدى باريس للسلام، الثلاثاء، حول استعدادات بلاده للانتخابات الرئاسية الأمريكية الخريف القادم.

وقال الوزير الروسي ممازحا الحاضرين: "لا تحملوا أي هم بشأن ذلك، روسيا ستحل مشكلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالكامل سنة 2020"، وهذا ما استدعى إثارة الضحك في القاعة.

وأضاف لافروف: "سوف نحل هذه المشكلة بمعرفتنا، لا تقلقوا أبدا ولا تهتموا لذلك".

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر 2020.

ولا تزال روسيا تشكل هاجسا للمؤسسات والسياسيين في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ إذ يخشى السياسيون من محاولة موسكو التدخل في الانتخابات كما جرى في 2016 التي جاءت بدونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير نشرته في أغسطس الماضي، أن البيت الأبيض قيّد الاطلاع على محضر محادثة دارت بين ترامب ولافروف قبل عامين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين وصفته بالمُطلعين قولهم إن هذه الخطوة جاءت بعد أن قال الرئيس الأمريكي للوزير الروسي إنه لا يشعر بالقلق من التدخل روسيا المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لأن الولايات المتحدة "فعلت نفس الشيء في دول أخرى".