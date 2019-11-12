مقتل 4 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة- (د ب أ):

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء سلسلة هجمات تشنها إسرائيل على قطاع غزة، الثلاثاء، إلى أربعة قتلى، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا يبلغ 25 عاما، قتل وأُصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على أطراف شمال قطاع غزة.

وذكر شهود أن ثلاثة شبان آخرين أصيبوا بجروح مختلفة جراء الغارة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عناصر ينتمون إلى منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في شمال القطاع.

وقتل المسؤول البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بهاء أبوالعطا (42 عاماً) وزوجته في استهداف إسرائيلي لمنزله في غزة فجر اليوم.

ولاحقا قتل فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفتهما بينما كانا يستقلان دراجة نارية في شمال القطاع.