لماذا أغلقت تويتر حساب نجل حسن نصرالله؟

القاهرة- (مصراوي):

أغلقت شركة تويتر، اليوم الثلاثاء، حسب جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله حسن، بعد صنفته واشنطن إرهابيًا، ووضعه على لائحة العقوبات، وذلك ضمن خطة الشركة لمكافحة الإرهاب، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت عقوبات على جواد نصرالله، وصنفته واشنطن إرهابياً عالمياً.

ومن المقرر أن تشمل العقوبات عليه حظر جميع ممتلكاته، كما تحظر التعامل معه أو مع كتائب المجاهدين، حسبما نقلت العربية.

يبلغ محمد جواد حسن نصرالله من العمر 29 عاماً، متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية. وهو الابن الثاني لنصرالله بعد شقيقه البكر هادي الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، إضافة إلى شقيقيه محمد علي ومحمد مهدي وشقيقة وحيدة اسمها زينب متزوّجة وتدرس في الحوزة الدينية في إيران، وفق العربية.

ويعتبر جواد نصرالله قائدًا بارزًا في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله، وعُرف عنه انخراطه في الحرب السورية، ويتولّى التنسيق مع فيلق القدس وحركة حماس، وتتّهمه وزارة الخارجية الأمريكية بجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس.

يذكر أن إدارة شركة "تويتر"، أغلقت حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، وقالت الشركة إن الإغلاق تم بسبب ارتكاب القناة محظورات وعدم الالتزام بقواعد النشر.

وعلّق متحدث باسم تويتر على الأمر بالقول أنه "لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا".