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مقتل أحد أخطر إرهابيي داعش في عملية أمنية بكركوك العراقية

02:13 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
مقتل أحد أخطر إرهابيي داعش في عملية أمنية بكركوك العراقية

الشرطة العراقية - ارشيفية

كركوك- (د ب أ):

أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك مقتل أحد أخطر إرهابيي تنظيم داعش، وذلك في عملية أمنية مشتركة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري بالقرب من ناحية الرياض غرب كركوك، 250 كلم شمال بغداد.

وقال الفريق ركن قوات خاصه سعد حربيه إن" قواتنا قامت من خلال قوة من الفوج الأول التابعة للفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية واللواء 56 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي بتنفيذ مهمة أمنية في منطقة أم العظام قرب قرية القصر الأولى ضمن حدود ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك، وأسفرت العملية الأمنية عن قتل الإرهابي علي هاشم مولان، وهو أحد القيادات البارزة والمهمة في عصابات داعش الإرهابي ضمن ما يعرف بولاية كركوك".

وأكد أن أحد منتسبي الحشد الشعبي أصيب في العملية، وتم نقله لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر داعش لا يزالون يشكلون تهديدا أمنيا في مناطق غرب كركوك رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في العراق نهاية عام 2017.

الشرطة العراقية الإرهاب عملية أمنية داعش

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