الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري لإطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

بروكسل- (د ب أ):

طالب الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب ووسط إسرائيل، ويدعو إلى "تهدئة سريعة وكاملة"، من أجل حماية أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان له، إن "إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين هو أمر غير مقبول تماما، ويجب أن يتوقف فورا".

وأضاف البيان أن "الحل السياسي فقط هو الذي يمكنه وضع حد لتلك الدورات المستمرة من العنف ".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

ويأتي هذا التصعيد بعدما اغتالت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم القيادي العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.