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"الجهاد الإسلامي" ترفض أي جهود إقليمية لوقف التصعيد مع إسرائيل

12:32 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
"الجهاد الإسلامي" ترفض أي جهود إقليمية لوقف التصعيد مع إسرائيل

حركة الجهاد الإسلامي

غزة- (د ب أ):

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن حركة الجهاد الإسلامي ترفض حتى الآن التعاطي مع أي جهود إقليمية أو دولية لوقف التصعيد في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة، عن مصادر لم تسمها، أن "قادة الجهاد أغلقوا هواتفهم ويرفضون التعاطي مع اتصالات يجريها مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف".

واغتالت إسرائيل فجر اليوم القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف ستهدف منزلا بقطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق اليوم أن إسرائيل نقلت رسالة لقادة قطاع غزة بأنها لا تريد التصعيد. وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه "تم نقل رسائل عبر مسؤولي الاستخبارات المصرية بأن الهدوء من قطاع غزة سيقابل بهدوء من إسرائيل".

حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل غزة نيكولاي ميلادينوف

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