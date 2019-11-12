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الشرطة تتدخل لفض تجمع لنشطاء كتالونيين بعد غلقهم معبر حدودي

12:07 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الشرطة تتدخل لفض تجمع لنشطاء كتالونيين بعد غلقهم معبر حدودي

احتجاجات كتالونيا

مدريد- (د ب أ):

تدخلت شرطة فرنسا وإسبانيا وكاتالونيا اليوم الثلاثاء، لإخلاء معبر حدودي على طريق سريع مؤدي إلى إسبانيا، بعد أن قام نشطاء مؤيدون لاستقلال أقليم كاتالونيا عن إسبانيا بغلقه لأكثر من 24 ساعة.

وكانت الجماعة المدنية "تسونامي الديمقراطية" احتلت الطريق السريع "إيه. بي - 7" أمس الاثنين، في بداية سلسلة من الاحتجاجات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، و تأتي بعد إجراء الانتخابات العامة الإسبانية أمس الاول الأحد.

وكتبوا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "تسونامي لم تتوقف"، مشيرين إلى أنهم سيقاومون أعمال الشرطة.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين حملوا لافتات كتب عليها بالانجليزية "إسبانيا، اجلسي وتحاوري".

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الباييس" أن هناك أكثر من 2000 شخص أمضوا الليلة وهم يغلقون الطريق السريع.

وكانت احتجاجات "تسونامي الديمقراطية" بدأت بعد أن قضت المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي بسجن 13 من قادة الانفصاليين الكاتالونيين، بتهم تنظيم استفتاء غير قانوني على الاستقلال في عام 2017.

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