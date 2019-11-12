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    ثلاثة قتلى و18 مُصاب إثر الغارات الإسرائيلية على غزة

    11:58 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    ثلاثة قتلى و18 مُصاب إثر الغارات الإسرائيلية على غزة

    الغارات الإسرائيلية

    القاهرة- (مصراوي):

    قُتل ثلاثة فلسطنيين واُصيب 18 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت استهدفت ممتلكات مدنية وشققا سكنية ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

    وذكرت الوكالة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا، 42 عاماً، وزوجته أسماء، ما تسببت في مقتلهما، وإصابة أبنائه سليم، ومحمد، وليان، وفاطمة الزهراء.

    وذكرت مصادر محلية أن التوتر يسود قطاع غزة، وأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب المناطق الشرقية.

    الغارات الإسرائيلية مقتل فلسطنيين حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا
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