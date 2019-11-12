صور- الفلسطنيون يشيعون جثمان القيادي أبوالعطا الذي اغتالته إسرائيل

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القاهرة- (مصراوي):

شارك آلاف الفلسطنيين في قطاع غزة في تشييع جثمان القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا، الذي اغتالته دولة الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء.

توفي أبوالعطا وزوجته في منزلهما، فجر اليوم الثلاثاء، إثر الغارة الجوية التي شنتها قوات الاحتلال على منزله.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرة عسكرية "هاجمت عنصريْن من منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة للجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، هما القيادي بهاء أبوالعطا في حي الشجاعية في غزة، والقيادي أكرم العجوري في المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه أعطى موافقته الشخصية على عملية اغتيال أبوالعطا، ليُصبح بذلك أول قيادي فلسطيني في غزة يتم اغتياله منذ العدوان على القطاع في عام 2014.