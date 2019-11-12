أفغانستان تعرض الإفراج عن معتقلين لطالبان مقابل الإفراج عن استاذين بالجامعة الأمريكية

كابول- (د ب ا):

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء عزمها الإفراج الشرطي عن ثلاثة من معتقلي حركة طالبان بينهم الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني ونائب زعيم حركة طالبان.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني في مؤتمر صحفي على الهواء إنه سوف يتم الإفراج عن السجناء، ومن بينهم أنس حقاني، من سجن باجرام، مضيفا أن القرار " كان صعبا ولكن مهما".

ومن بين السجناء الذين سوف يتم الإفراج عنهم بحسب ما قاله غني كل من عبد الرشيد ومالي خان.

وأضاف أنه سوف يتم الإفراج عن السجناء إذا أفرجت حركة طالبان عن استاذين من الجامعة الأمريكية بأفغانستان، وهما الأمريكي كيفين كينج والاسترالي تيموثي ويكس، اللذين اختطفتهما الحركة في أغسطس 2016.

وأوضح " جهودنا المشتركة لاقتفاء أثر الاستاذين لم تسفر عن نتيجة، والمعلومات تشير إلى أن صحتهما وسلامتهما أثناء احتجازهما تتدهوران".

وقالت الجامعة الأمريكية في أفغانستان إن هذه الأنباء مشجعة.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن الحركة سوف تصدر بيانا، ولكن لم يتضح متى.