مقتل 15 شخصا على الأقل جراء تصادم قطارين في بنجلادش

دكا- (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرون ، جراء تصادم قطارين سريعين في شرقي بنجلادش، حسبما أفادت الشرطة وعناصر إنقاذ اليوم الثلاثاء.

وقال ضابط الشرطة شايمال كانتي داس إن الحادث وقع حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (2100 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) في منطقة براهمانباريا، نحو 80 كيلومترا شرقي العاصمة دكا.

وقد عُثر على تسع جثث في موقع الحادث بالقرب من محطة السكة الحديد موندوباج، بحسب ما قاله حيات الدولة خان، أحد مسؤولي المنطقة.

وقد لقى أشخاص آخرون، من بين 40 مصابا تم إنقاذهم ونقلهم لمستشفيات محلية، حتفهم متآثرين بإصاباتهم.

وأوضح خان أن عربتين من أحد القطارات تضررتا بصورة كبيرة، بعدما اصطدم قطار تورنا نيشتا الذي كان في طريقه لدكا بقطار اودايان السريع الذي كان متجه إلى شاتوجرام أثناء تغييره مسار القضبان.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا من موقع الحادث " خلل في الاشارة ربما يكون سبب الحادث" مضيفا أن إدارة السكك الحديدية فتحت تحقيقا بشأن الحادث لتحديد سببه.

وقال مسؤول الحكومة المحلية، مسعود العلم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث أصيب أكثر من 100 شخص.

وجرى تعليق خدمة القطارات بين دكا والمناطق الأخرى الواقعة بشرق البلاد بعد الحادث.