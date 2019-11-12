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جيش الاحتلال يُعلن رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة

10:08 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
جيش الاحتلال يُعلن رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة

الاحتلال الاسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، على موقع تويتر، :"منذ ساعات الصباح وحتى الساعة 0910 (بالتوقيت المحلي) تم رصد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقد تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض نحو 20 منها".

يأتي هذا التصعيد بعدما اغتالت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم القيادي العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل قذيفة صاروخية قطاع غزة

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