إسرائيل تغلق معابر قطاع غزة وتقلص مساحة الصيد

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إغلاق معابر قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد، بعد ساعات من اغتيال القيادي العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "بهاء أبو العطا" في القطاع.

وذكرت الجيش الإسرائيلي أن "منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن أعلن إغلاق معبري إيرز (بيت حانون) وكيرم شالوم (كرم أبو سالم) وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن التدابير تأتي "على خلفية الوضع الأمني في القطاع".

وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في غزة اليوم الثلاثاء قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل ردا على اغتيال أبو العطا.

وأعلنت سرايا القدس استهداف "سديروت وأسدود والخضيرة والقدس" برشقة صاروخية ردا على عملية الاغتيال الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "عملية استهداف بهاء أبو العطا كانت عملية مباغتة لاستهداف قنبلة موقوتة ولا تعني العودة إلى سياسة الاغتيالات".

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