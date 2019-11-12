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    الصحة الفلسطينية: مقتل سيدة في عملية اغتيال "بهاء أبو العطا"

    06:14 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    الصحة الفلسطينية: مقتل سيدة في عملية اغتيال "بهاء أبو العطا"

    قصف إسرائيلي على قطاع غزة - أرشيفية

    غزة - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين أحدهما سيدة، وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة شرق المدينة، جراء عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

    وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد مقتل قائدها الميداني "بهاء أبو العطا" في تفجير استهدفه في غزة، متوعدة إسرائيل بالرد على عملية الاغتيال.

    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مبنى كان يتواجد فيه "أبو العطا" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد المصادقة على العملية من رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو.

    واتهم البيان أبو العطا بأنه "نفذ عمليًا معظم نشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة، وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود الجيش بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها".

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