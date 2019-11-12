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    انفجار عنيف يهز غرب العاصمة السورية

    06:07 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    انفجار عنيف يهز غرب العاصمة السورية

    انفجار سابق في دمشق - أرشيفية

    دمشق- (د ب أ):

    هز انفجار عنيف محيط غرب العاصمة السورية، دمشق، فجر اليوم الثلاثاء.

    وقال سكان محليون غربي العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "انفجارًا قويًا سُمع غربي العاصمة دمشق في محيط مدينة داريا المجاورة لمطار المزة العسكرية تبعه عدة أصوات انفجارات ربما أصوات لمضادات أرضية".

    وأوضح السكان في حي المزة جنوب غرب العاصمة أن "صوت الانفجار كان قويًا جدًا".

    وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "الصوت الذي سمع في دمشق ناجم عن استهدف الجيش السوري لهدف معاد في سماء بلدة داريا غرب العاصمة دمشق".

    وتتعرض مواقع في محيط العاصمة دمشق وريفها لاستهداف متكرر من قبل الطيران الإسرائيلي وكان اخرها غرب العاصمة دمشق في بداية شهر يونيو الماضي ، كما قصف طائرات اسرائيلية منطقة عقربة شرق العاصمة دمشق نهاية شهر أغسطس الماضي قالت انها مواقع للحرس الثوري الإيراني.

    دمشق سوريا إسرائيل بشار الأسد

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