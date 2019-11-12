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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى

05:12 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى

كارتر

واشنطن- (د ب أ):

نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إلى المستشفى للخضوع لإجراء طبي، حسبما قالت المتحدثة باسمه ديانا كونجيليو مساء أمس الاثنين.

وأوضحت كونجيليو في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، أن كارتر سيخضع لإجراء طبي لتخفيف الضغط عن دماغه نتيجة نزيف أصيب به جراء سقوطه مؤخرًا.

وأصيب كارتر الشهر الماضي، بكسر في الحوض عقب سقوطه في منزله بمدينة بلاينز في ولاية جورجيا، بالإضافة إلى جروح طفيفة جراء سقوطه في وقت سابق من هذا العام وتطلب ذلك إجراء خياطة جراحية فوق حاجبه.

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