المكسيك تؤكد توجه الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إليها

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس على متن طائرة حكومية متجهة إلى مكسيكو سيتي، أرسلتها السلطات المكسيكية إلى لاباز.

وقال الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، في وقت سابق إنه سيغادر البلاد إلى المكسيك.

وكتب موراليس في تغريدة على تويتر: "أخواتي وإخواني، أغادر إلى المكسيك"، معربًا عن امتنانه للمكسيك لمنحه حق اللجوء.

وأضاف موراليس: "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية ، لكنني سأظل متابعًا دائمًا.. قريبًا سأعود بمزيد من القوة والطاقة."

وأعلن موراليس استقالته وإجراء انتخابات جديدة أول أمس الأحد، بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات 20 أكتوبر، والتي حقق فيها الرئيس اليساري انتصارًا صريحًا على منافسه من يمين الوسط كارلوس ميسا.

وأدى رحيله، إلى جانب استقالة عدد من الشخصيات السياسية البارزة، إلى انزلاق بوليفيا إلى حالة من عدم اليقين.