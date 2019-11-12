إغلاق 600 مدرسة شرقي أستراليا بسبب حرائق غابات "كارثية"

كانبرا- (د ب أ):

أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 600 مدرسة، فيما تستعد سيدني والمناطق المجاورة في ولاية نيو ساوث ويلز بشرقي أستراليا لما يطلق عليه المسؤولون "حرائق كارثية".

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت عشرات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ، حيث تستعد السلطات لظروف كارثية اليوم الثلاثاء في ظل الطقس الحار والجفاف ودرجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.

وتم إعلان خطر "حرائق كارثية" لأول مرة في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك منطقة سيدني الكبرى وبعض ضواحيها الداخلية.

وأعلنت وزارة التعليم بالولاية، إغلاق أكثر من 600 مدرسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكانًا في أستراليا.

وحتى صباح اليوم الثلاثاء، كان هناك 50 حريقًا لا يزال مشتعلًا، ولا يزال نصف ذلك العدد من الحرائق خارج عن السيطرة، لكن لا يوجد أي حريق وصل إلى مستوى الطوارئ على مستوى الولاية.

وغطت الأدخنة السماء في المناطق الشمالية من مدينة سيدني صباح اليوم، ودعت سلطات الولاية السكان المحليين إلى اتخاذ التدابير اللازمة.