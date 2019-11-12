لغز عمره 75 عامًا.. العثور على غواصة مفقودة منذ الحرب العالمية

واشنطن- (د ب أ):

عُثر على غواصة أمريكية مفقودة منذ عام 1944 كانت قد تعرضت لهجوم من طائرة يابانية خلال الحرب العالمية الثانية، في قاع بحر الصين الشرقي، حسبما أعلنت منظمة تبحث عن السفن الأمريكية المفقودة، أمس الاثنين.

وأوضحت المنظمة المعروفة باسم "لوست 52 بروجكت"، وهي منظمة مكرسة لتوفير إحصاءات عن البحارة المفقودين لأسرهم وللبلاد، أن الغواصة "يو إس إس جرايباك" عثر عليها قبالة ساحل أوكيناوا في اليابان.

واختفت الغواصة وعلى متنها طاقم مؤلف من 80 رجلًا عام 1944، ولم يتم العثور على حطامها منذ ذلك الحين لأن المعلومات التي سجلها اليابانيون حول مكان سقوطها قد ترجمت بشكل غير صحيح، ما أدى إلى لغز دام 75 عامًا.

وتمكنت منظمة "بروجكت 52" من العثور على الغواصة بعد الإطلاع على وثائق عسكرية بالإحداثيات الصحيحة، واستخدمت المنظمة مركبات ذاتية القيادة تحت سطح البحر للعثور على الحطام في 5 يونيو على بعد 80 كيلومترًا من جنوب أوكيناوا وعلى عمق نحو 430 مترًا، حسب ما أعلنته المنظمة، وأكدت البحرية الأمريكية أن الفريق عثر على الغواصة "جرايباك".

وتم إبلاغ أسر أفراد الطاقم الـ 80 بالعثور على الغواصة.