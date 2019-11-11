المكسيك تمنح اللجوء السياسي لرئيس بوليفيا المستقيل "موراليس"

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم الاثنين إن بلاده سوف تمنح حق اللجوء السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس بناء على طلبه.

كان موراليس قد اعلن استقالته واجراء انتخابات جديدة أمس الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات 20 أكتوبر ، والتي حقق فيها الرئيس اليساري انتصارا صريحا على منافسه من يمين الوسط كارلوس ميسا.

وأدى رحيله ، إلى جانب اسقالة عدد من الشخصيات السياسية البارزة، إلى انزلاق بوليفيا إلى حالة من الغموض.

ولم يحدد ابرارد مكان تواجد موراليس الحالي.