صحيفة: الكويت تسلمت مواطنا داعشيا من تركيا

الكويت - ( د ب أ )

تسلمت السلطات الكويتية من نظيرتها التركية مواطنا مطلوبا للحبس خمس سنوات على ذمة قضية انضمامه إلى " داعش " وأدين بالحبس في الكويت .

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر غدا الثلاثاء عن مصدر امني القول إن التسليم جاء بناء على طلب السلطات الأمنيةالكويتية وتم ايداع المطلوب في السجن المركزي الكويتي لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

وأضاف أن الكويت ستتسلم جميع المطلوبين الهاربين إلى تركيا من الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالسجن لانضمامهم إلى تنظيمات إرهابية.

وربط المصدر تسليم المطلوب بقرار تركيا تسليم المسجونين الدواعش لبلدانهم .

كانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية ومناطق النزاع لإعادة دمجهم في المجتمع .