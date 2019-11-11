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    السعودية: عملية طعن خلال عرض مسرحي.. والشرطة تعلق (فيديو)

    10:29 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    السعودية: عملية طعن خلال عرض مسرحي.. والشرطة تعلق (فيديو)

    صورة من الفيديو

    القاهرة – مصراوي:

    أقدم شخص، اليوم الإثنين، على طعن رجلين وامرأة خلال تقديمهما عرض مسرحي في العاصمة السعودية الرياض.

    وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن شرطة الرياض ألقت القبض على المتهم وهو مقيم عربي بحوزته سكينا استخدمه في طعن ضحاياه.

    وأضافت أن الضحايا من أعضاء فرقة مسرحية في حديثة الملك عبدالله في العاصمة السعودية، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.

    ونشرت القناة السعودية مقطع فيديو لعملية الطعن خلال العرض المسرحي، والذي أظهر حالة من الهلع بين الفنانين على المسرح بعدما اقتحم المنفذ العرض وطعن الأشخاص الثلاثة.

    السعودية عملية طعن عرض مسرحي شرطة الرياض

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