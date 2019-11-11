نصرالله: الفاسدون في لبنان أصدقاء أمريكا

بيروت - (د ب أ)

دعا الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله في كلمة له بعد ظهر اليوم الاثنين، القضاء اللبناني لتحمل كامل المسؤولية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ودعاهم إلى البدء ب"حزب الله".

وأشار نصر الله إلى بعض الآفاق التي يغلقها الأمريكي على لبنان وهي " الشركات الصينية، التي من شأنها التزام مشاريع جديدة في لبنان وتحريك الاقتصاد وتأمين فرص عمل، والأمريكي لن يدع الشركات الصينية أن تعمل في لبنان".

وأوضح نصر الله أن " من أهم وسائل العلاج في البلد معالجة الوضع الإقتصادي، مشيراً إلى أنه " لدينا خيارات وآفاق عديدة بما يتعلق بالوضع المالي، والعقوبات الأمريكية تعمل على تعميق هذا المأزق".

وأعلن أن " هناك فرصة تاريخية أمام كل الشعب اللبناني ، هي العراق ، العراق اليوم بلد غني وسوق يتنافس عليه العديد من دول المنطقة وهذا كله متوقف على خطوة واحدة أن تتفاهم الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية لتصريف الإنتاج اللبناني براً إلى العراق".

وأشار إلى أن " الشركات الإيرانية الرسمية والخاصة قادرة أن تستثمر في لبنان وتؤمن فرص عمل لكن الأمريكي يمنع ذلك عن لبنان".

وردّ نصرالله على بومبيو تعليقاً على ما يجري في لبنان ليست إيران من أتت بالفساد الى لبنان بل بلادك وإذا كان هناك فاسدون في البلد فهم أصدقاؤكم" سائلاً " من الذي يوقف حقنا بالتنقيب على النفط من أجل ترسيم الحدود مع إسرائيل أليس الأمريكي؟؟".

وفي ما يتعلق بالحكومة وتكليف رئيس والتأليف و طبيعة الحكومة، قال نصرالله "إن اللقاءات متواصلة والاستشارات الثنائية قائمة و لسنا مضطرين بأن ندلي بأي موقف وكل الأبواب مفتوحة من أجل الوصول لأفضل نتيجة في البلد".

وعن الوضع في إيران، أعلن نصرالله أن "إيران صمدت وتجاوزت مرحلة خروج ترامب من الاتفاق النووي، بعض القوى المحلية للأسف كانت تبني فرضيتها على احتمال حرب على إيران أنا أقول لكم هذا الاحتمال انتهى 9ر99 بالمئة".