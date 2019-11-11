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    وكالة الطاقة الذرية: رصد جزيئات يورانيوم بموقع غير معلن في إيران

    05:59 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    وكالة الطاقة الذرية: رصد جزيئات يورانيوم بموقع غير معلن في إيران

    وكالة الطاقة الذرية

    القاهرة - (مصراوي)

    أكدت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها الإثنين أن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي، منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة، حسبما ذكر موقع "العربية".

    كما أشار التقرير إلى رصد جزيئات يورانيوم في موقع غير معلن عنه مسبقا في إيران.

    وأوضح أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لم ينص عليها الاتفاق النووي.

    إلى ذلك، كشف تقرير الوكالة الدولية أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في منشأة فوردو.

    وكالة الطاقة الذرية جزيئات يورانيوم إيران الاتفاق النووي الايراني

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