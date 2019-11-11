ألمانيا تناشد تركيا للإفصاح عن مزيد من المعلومات حول ألمان ينتمون لداعش

القاهرة - (مصراوي)

ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا تقديم مزيد من المعلومات بأقصى سرعة ممكنة عن الترحيل المخطط له لألمان يشتبه أنهم كانوا أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، إلى ألمانيا.

وقال ماس اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص "صلة بأعمال قتال داعش"، سيتم العمل على تحميلهم المسؤولية أمام القضاء الألماني في ألمانيا.

ولكنه أشار إلى أن هناك حاجة "لأدلة كافية للمحكمة" كي يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص أو تقديمهم للمحاكمة.

وتابع وزير الخارجية الاتحادي: "لهذا السبب نعتمد على معلومات مطابقة، ونتوقع أن نحصل على هذه المعلومات سريعا وبالتفصيل من الحكومة التركية".

وعن الوضع الراهن قال ماس: "إننا في حوار حاليا مع السلطات التركية"، موضحا أنه على علم بأنه من المقرر تسليم عشرة أشخاص إلى ألمانيا هذا الأسبوع، لافتا إلى أن أغلبهم نساء وأطفال.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تقوم تركيا بترحيل ألمان يشتبه في انتمائهم لداعش إلى ألمانيا هذا الأسبوع.

وصرح متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم بأنه من المقرر أن يصل سبعة من هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا يوم الخميس القادم، واثنان آخران يوم الجمعة، ومن المقرر ترحيل شخص آخر اليوم، موضحا أن هؤلاء الأشخاص هم ثلاثة رجال وخمس نساء وطفلان.