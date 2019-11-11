المرجعية الدينية في العراق تطالب بوقف العنف والاعتقال ضد المتظاهرين السلميين

القاهرة - (مصراوي)

ذكر التليفزيون العراقي أن، في نبأ له اليوم الاثنين، أن مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، يطالب بإجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقول، حسبما نقلت "العربية".

وطالب مكتب المرجعية الدينية في العراق، بضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، ووقف حملات الاعتقالات والاختطاف التي يتعرض لها المتظاهرون في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني أن تكون المرجعية طرفا في اتفاق مزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن".

وأوضح أن كل ما ينسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة.

وقد نفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ أكتوبر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح.