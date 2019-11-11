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    مقتل وإصابة 70 شخصًا في 3 انفجارات بمدينة القامشلي السورية

    05:30 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    مقتل وإصابة 70 شخصًا في 3 انفجارات بمدينة القامشلي السورية

    انفجار

    دمشق - (د ب أ)

    هزت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعد ظهر اليوم الاثنين ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لايقل عن 70 شخصا.

    وقد استهدفت الانفجارات، التي وقعت بشكل متزامن، منطقة السوق وسط المدينة.

    وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين..

    من جهة أخرى ، قال مصدر في الشرطة الكردية المحلية (الأسايش) بمدينة القامشلي لـ (د.ب.أ): إن الانفجارات الثلاثة المتزامنة وقعت في مدينة القامشلي في المنطقة ذات السيطرة المختلطة بين القوات الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردي.

    وأشار المصدر إلى أن التفجيرات الثلاثة خلفت أضراراً كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والسيارات، مضيفا أنه لدى شرطة الأسايش معلومات عن سيارات أخرى مفخخة جاري البحث عنها.

    انفجار دمشق سوريا مدينة القامشلي

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