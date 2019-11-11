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    الكرملين يعلق على عقارات أقارب الأسد: "ليس لدينا معلومات.. ولا يعنينا"

    04:14 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    الكرملين يعلق على عقارات أقارب الأسد: "ليس لدينا معلومات.. ولا يعنينا"

    المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيس

    القاهرة- (مصراوي):

    أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها لا تمتلك معلومات حول شراء أقارب الرئيس بشار الأسد عقارات في مجمع بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك ردًا على ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

    وقال ديميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "ليس لدينا معلومات وهذا لا يعنينا".

    وأضاف: "في روسيا يوجد سوق حر، حيث يشتري الكثير من المواطنين الروس والأجانب العقارات هنا... وهي ممارسة عادية وواسعة النطاق".

    كانت الصحيفة البريطانية نقلت عن منظمة "جلوبال ويتنس"، قولها إن أقارب للأسد اشتروا على الأقل 20 شقة بينها 19 في "سيتي أوف كابيتلز" أو "مدينة العواصم"، وهو عبارة عن ناطحتي سحاب في موسكو، بقيمة تُعادل 40 مليون دولار على مدار الستة أعوام الماضية، بالاعتماد على الشركات وترتيبات القروض.

    الكرملين بشار الأسد عقارات أقارب الأسد موسكو روسيا

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