مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الخليل

الخليل- (أ ف ب):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات في مخيم العروب قرب مدينة الخليل، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي عن مقتله .

وقالت الوزارة " استشهد مواطن من مخيم العروب أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل".

قتل الشاب عمر البدوي (22عاما) في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مسيرة لاحياء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات .

وانطلقت مسيرات في مخيمي العروب والفوار في قضاء الخليل، وجرت مواجهات بين الشبان والجيش وقالت الناطقة باسم الهلال الاحمر الفلسطيني عراب الفقهاء "يوجد جرحى هناك نقوم بعلاجهم ميدانيا".

وبينما تحيي الضفة الغربية ذكرى وفاة الراحل عرفات فان سلطة حماس في قطاع غزة تمنع اي نشاط بهذا الخصوص.