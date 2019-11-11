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    اغتيال كاهن كنيسة الأرمن الكاثوليك في القامشلي السورية

    03:23 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    اغتيال كاهن كنيسة الأرمن الكاثوليك في القامشلي السورية

    مسلحون مجهولون

    القاهرة - (مصراوي):

    أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال كاهن كنسية الأرمن الكاثوليك في القامشلي بشمال شرق سوريا، حيث جرت عملية الاغتيال عبر إطلاق النار على الكاهن ووالده أثناء توجههما من الحسكة إلى دير الزور للإشراف على ترميم كنيسة هناك.

    وفارق الكاهن الحياة على الفور، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الفاعلين ودوافع العملية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

    ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن انفجار ضرب مدينة القامشلي بريف الحسكة بعد منتصف ليل الجمعة–السبت، وتبين أنه ناجم عن إلقاء مجهول يستقل دراجة نارية لقنبلة صوتية على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في المدينة، دون معلومات عن إصابات.

    مسلحون مجهولون اغتيال كاهن كنسية كنيسة الأرمن الكاثوليك سوريا

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