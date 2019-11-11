برلين تؤكّد: تركيا تُرحل 7 ألمان يُشتبه في انتمائهم لداعش

برلين- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أنه من المقرر أن تُرحّل تركيا ألمان يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وبينهم نساء وأطفال، إلى ألمانيا هذا الأسبوع.

وصرح متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين بأنه من المقرر أن يصل 7 من هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا الخميس المقبل، واثنان آخران يوم الجمعة، ومن المقرر ترحيل شخص آخر اليوم.

وأوضح المتحدث أن هؤلاء الأشخاص 3 رجال و5 نساء وطفلان.

وأضاف أن هناك إشارات تدل على أن اثنتين من السيدات كانتا تقيمان في سورية، لافتا إلى أنه لا يمكن استبعاد ذلك أيضا بالنسبة للجميع.

ولكنه أشار إلى أنه لم يتضح حتى الآن وجود صلة بداعش بالنسبة لجميع الحالات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية عدم وجود صلة بداعش في ما يتعلق بحالة الشخص الذي من المقرر ترحيله اليوم من تركيا إلى ألمانيا.