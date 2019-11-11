مسؤول بالاتحاد الأوروبي: محادثات لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

أكّد نائب الأمين العام للشئون السياسية بجهاز العمل الخارجي الأوروبي، كريستوف بيليارد، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم جهود الحكومة الانتقالية بالسودان لتحقيق السلام الشامل والعادل، وسيحث حركات الكفاح المسلح لإنجاح واستكمال مسيرة السلام بالبلاد، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).

واشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيُجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، توطئة للدخول في المسار الثاني الخاص بمعالجة ديون السودان الخارجية.

وأضاف "يجب أن تُزال الديون عن السودان لجهة انه يمر بظروف استثنائية تتطلب الوقوف إلى جانبهط.

كما وصف زيارة رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك إلى بروكسل بالمهمة جدًا، موضحًا أنها تهدف إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن في السودان.

وأشار إلى أنه سيُجري خلالها عددا من اللقاءات المهمة، من بينها لقائه بدول الاتحاد الأوروبي الـ28، والممثلة السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديركا موجيرني، بجانب المفوضين القادمين الجدد، والبرلمان الأوروبي.

وأوضح كريستوف أنهم سيستمعون إل التطورات السياسية في السودان مبينا أنهم ظلوا في أوروبا يتابعون مايجري في السودان خاصة نجاح الثورة السلمية التى شاركت فيها قطاعات الشعب السوداني خاصة الشباب والمرأة، فضلاً عن تشكيل حكومة انتقالية .

كان حمدوك وصل والوفد المرافق له، أمس الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، استجابة لدعوة الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي بحضور مسؤل سوداني رفيع الاجتماع لأول مرة طيلة ٣٠ عاما، وفق موقع "تاسيتي نيوز" المحلي.