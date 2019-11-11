الرئيس الفلبيني يحصل على 3 أيام راحة من جدوله "القاسي"

مانيلا- (د ب أ):

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الاثنين، إن الرئيس سوف يحصل على فترة راحة لمدة ثلاثة أيام من جدول أعماله "القاسي" هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو للصحفيين، إن دوتيرتي لن يكون لديه جدول أعمال رسمي اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، وسوف يبقى في منزله غالبا في مدينة دافاو جنوبي البلاد.

وأضاف المتحدث أن دوتيرتي (74 عاما) قرر أخذ قسط من الراحة "بناء على نصيحة الأصدقاء والزملاء والأطباء...لأخذ راحة من جدول أعماله القاسي".

ومع ذلك، أشار بانيلو إلى أن دوتيرتي لن يأخذ إجازة رسمية، ولا يحتاج لتسليم السلطات إلى نائبة الرئيس ليني روبريدو، التي كلفها مؤخرا بقيادة حملة مكافحة المخدرات غير المشروعة.

وأوضح أنها "مجرد راحة. إنها استراحة من عمله".

ويشعر الفلبينيون بالقلق إزاء صحة الرئيس، حيث تنتشر الشائعات بأنه مصاب بأمراض خطيرة من وقت لآخر. وفي الشهر الماضي، قطع رحلة إلى اليابان بسبب "ألم لا يطاق في العمود الفقري" بسبب حادث دراجة نارية.

ودارت الشائعات حول صحة دوتيرتي منذ أن أصبح رئيسا في عام 2016. وقد دعا المعارضون إدارته إلى إصدار نشرات طبية منتظمة، لكنه أصر على أنه ليست هناك حاجة لذلك.