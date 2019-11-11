تركيا تكشف جنسيات الدواعش المُرحّلين خارج حدودها

القاهرة- (مصراوي):

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، الاثنين، مواصلة بلاده ترحيل إرهابيين أجانب تابعين لتنظيم داعش إلى خارج الحدود التركية.

وقال جاتاكلي لوكالة "الأناضول" إن سلطات بلاده "رحّلت صباح اليوم (الاثنين) إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل".

وأضاف أن "السلطات التركية تعتزم ترحيل اثنين آخرين، أحدهما ألماني والآخر دنماركي، خلال الساعات القادمة، ليصل إجمالي المُرحّلين (اليوم) إلى ثلاثة إرهابيين".

وأشار المتحدث التركي إلى "انتهاء إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية"، مضيفا أنه "سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر الجاري".

كما لفت إلى وجود 11 فرنسيا، واثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، موضحًا أنه سيتم إعادتهم إلى بلدانهم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل الخاصة بهم.

وأكد أن "تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين أُلقي القبض عليهم في سوريا إلى بلدانهم".

والجمعة الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده ستبدأ ترحيل مقاتلي داعش الأجانب إلى بلدانهم اعتبارًا من اليوم الاثنين، دون أن يوضح الترتيبات الخاصة بعمليات الترحيل.

كما صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام بأن سجون أنقرة تضم 1149من عناصر داعش في سجونها، 737 منهم أجانب.