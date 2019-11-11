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    رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى فرنسا وإيطاليا

    01:32 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى فرنسا وإيطاليا

    يوسف الشاهد

    تونس - أ ش أ

    توجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد محملا برسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم - أن الشاهد سيشارك أيضا في منتدى السلام، الذي سيبدأ أعماله بالعاصمة الفرنسية غدا ولمدة يومين.

    كما سيقوم الشاهد بزيارة إلى إيطاليا، غدا الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية محملا برسالة خطية إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

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    يوسف الشاهد الحكومة التونسية فرنسا إيطاليا قيس سعيد إيمانويل ماكرون

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