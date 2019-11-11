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    ماذا قالت روسيا على ما حدث في بوليفيا؟

    12:33 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    ماذا قالت روسيا على ما حدث في بوليفيا؟

    وزارة الخارجية الروسية

    موسكو- (د ب أ):

    وصفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين ما جرى في بوليفيا بأنه "انقلاب مُدبَر"، وذلك بعدما أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته أمس.

    وقالت الوزارة في بيان نقله موقع "روسيا اليوم"، :"مما يثير قلقنا العميق، أنه خلال الأزمة السياسية الداخلية في بوليفيا، جُوبه استعداد الحكومة للبحث عن حلول بناءة على أساس الحوار، بتطور الأحداث وفق انقلاب أُعد له مسبقا".

    وقالت الخارجية إنها تنظر بعين القلق إلى سير الأحداث في بوليفيا، "حيث لم تسمح موجة العنف التي أطلقتها المعارضة باستكمال ولاية إيفو موراليس الرئاسية"، داعية كافة القوى السياسية في البلاد إلى التعقل وإيجاد حل دستوري للأزمة.

    كان موراليس أعلن استقالته في خطاب متلفز أمس في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات.

    وجاءت الاستقالة بعد ساعات من دعوة موراليس إلى إجراء انتخابات جديدة بعدما تسببت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت قبل ثلاثة أسابيع في احتجاجات عنيفة خلفت ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وأكثر من 300 مصاب.

    وجاءت استقالة موراليس أيضا بعد استقالة نائبه وعدة وزراء ورئيسة لجنة الانتخابات.

    وكان قائد القوات المسلحة في بوليفيا طالب موراليس بالتنحي لضمان استتباب السلام والأمن في البلاد.

    وزارة الخارجية الروسية موسكو روسيا بوليفيا إيفو موراليس

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