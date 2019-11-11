  • عاجل:الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية بالقاهرة والمحافظات في هذا الموعد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي المولد النبوي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    برلماني روسي: الرئيس البوليفي اتخذ المسار الديمُقراطي حينما قدم استقالته

    12:19 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    برلماني روسي: الرئيس البوليفي اتخذ المسار الديمُقراطي حينما قدم استقالته

    إيفو موراليس

    موسكو - أ ش أ

    أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، قسطنطين كوساتشوف، أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس اتخذ المسار الديمقراطي المشروع حينما قدم استقالته .

    وكتب البرلماني الروسي على موقعه في "فيسيوك" - حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم /الاثنين/ - "لقد خطى موراليس على طريق ديمقراطي شرعي وقدم استقالته.. ولكن المعلومات الواردة من بوليفيا حول محاولات اعتقاله والهجوم على منزله تشير إلى أن الجانب الآخر لا يتبع بالضرورة نفس المسار".

    وأضاف كوساتشوف: "يمكننا فقط أن نتمنى للشعب البوليفي الصديق الخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن، وإجراء الانتخابات والعودة إلى الحياة الطبيعية"، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمواصلة الحوار مع البرلمان الجديد في بوليفيا.

    وتابع قائلا: "إن الكرة الآن في ملعب الجانب الأخر، وسيعتمد على تصرفاته ما إذا كان من الممكن وصف ما حدث بالانقلاب أو أن الوضع سيعود إلى المسار الدستوري".

    هذا المحتوى من

    Asha
    إيفو موراليس لجنة الشؤون الدولية موسكو مجلس الاتحاد الروسي بوليفيا

    الخبر التالى:

    مسئول كويتي: حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت سارت بشكل طبيعي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان