برلماني روسي: الرئيس البوليفي اتخذ المسار الديمُقراطي حينما قدم استقالته

موسكو - أ ش أ

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، قسطنطين كوساتشوف، أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس اتخذ المسار الديمقراطي المشروع حينما قدم استقالته .

وكتب البرلماني الروسي على موقعه في "فيسيوك" - حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم /الاثنين/ - "لقد خطى موراليس على طريق ديمقراطي شرعي وقدم استقالته.. ولكن المعلومات الواردة من بوليفيا حول محاولات اعتقاله والهجوم على منزله تشير إلى أن الجانب الآخر لا يتبع بالضرورة نفس المسار".

وأضاف كوساتشوف: "يمكننا فقط أن نتمنى للشعب البوليفي الصديق الخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن، وإجراء الانتخابات والعودة إلى الحياة الطبيعية"، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمواصلة الحوار مع البرلمان الجديد في بوليفيا.

وتابع قائلا: "إن الكرة الآن في ملعب الجانب الأخر، وسيعتمد على تصرفاته ما إذا كان من الممكن وصف ما حدث بالانقلاب أو أن الوضع سيعود إلى المسار الدستوري".