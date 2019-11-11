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    سلطات بوليفيا تنفي وجود مذكرة توقيف بحق الرئيس المستقيل موراليس

    11:22 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    سلطات بوليفيا تنفي وجود مذكرة توقيف بحق الرئيس المستقيل موراليس

    إيفو موراليس

    لاباز- أ ش أ:

    نفي قائد الشرطة في بوليفيا فلاديمير كالديرون وجود مذكرة توقيف بحق الرئيس المستقيل إيفو موراليس.

    وقال كالديرون في تصريحات- أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم/ الاثنين/- إن قضاة المحكمة الانتخابية العليا هم المستهدفون فقط بهذا الإجراء.

    كان موراليس الذي استقال من الرئاسة، بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات ضده قد أشار إلى أن مذكرة توقيف غير قانونية قد صدرت في حقه.

    وأعلن الرئيس البوليفي استقالته من منصبه لإنهاء أعمال العنف التي شهدتها البلاد، منذ انتخابات متنازع على نتيجتها الشهر الماضي.

    هذا المحتوى من

    Asha
    إيفو موراليس بوليفيا مذكرة توقيف
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