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    ترامب: ستكون "خطوة إيجابية" إذا أعادت إيران عميل "إف.بي.آي" المفقود

    10:38 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    ترامب: ستكون "خطوة إيجابية" إذا أعادت إيران عميل "إف.بي.آي" المفقود

    دونالد ترامب

    واشنطن- (د ب أ):

    دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى إعادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) المفقود، روبرت ليفنسون.

    وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، :"إذا تمكنت إيران من تسليم الولايات المتحدة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت إيه. ليفنسون، المفقود في إيران منذ 12 عاما، ستكون هذه خطوة إيجابية للغاية".

    ويأتي هذا بعدما أقرت إيران مطلع الأسبوع بأن لديها قضية مفتوحة بشأن العميل المفقود منذ مارس عام 2007، وذلك وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

    ولم تتوافر المزيد من التفاصيل بشأن الإقرار الإيراني.

    وفي التغريدة أيضا، وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لإيران بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

    وكتب ترامب :"في الوقت نفسه، وبناء على معلومات وقناعة، فإن إيران كانت ولا تزال تقوم بتخصيب اليورانيوم، وهذه خطوة سيئة للغاية".

    وبدأت إيران الأسبوع الماضي المرحلة الرابعة من خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية الكبرى في عام 2015.

    وتتعلق هذه الخطوة بضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في منشأة "فوردو".

    وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف إلى منع إيران من امتلاك ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

    وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

    وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف فيه لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

    دونالد ترامب إيران مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون

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