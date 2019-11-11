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    تركيا: ترحيل "إرهابي" أمريكي والاستعداد لترحيل 7 ألمان الخميس

    10:37 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    تركيا: ترحيل "إرهابي" أمريكي والاستعداد لترحيل 7 ألمان الخميس

    وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

    أنقرة- (د ب أ):

    نقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية أنه تم ترحيل "إرهابي" أمريكي.

    وأضافت أنه تم أيضا "الانتهاء من إجراءات ترحيل سبعة إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، ليتم ترحيلهم الخميس القادم".

    ولم يتوافر مزيد من التفاصيل على الفور.

    كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن يوم الجمعة الماضي أن بلاده ستبدأ ترحيل مقاتلي داعش الأجانب إلى بلدانهم بدءا من اليوم الاثنين، دون أن يوضح الترتيبات الخاصة بعمليات الترحيل.

    وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام أن لدى أنقرة 1149من عناصر داعش في سجونها، 737 منهم أجانب.

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