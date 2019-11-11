وزير الثقافة السعودي يعلن "مدينة إعلامية" في الرياض

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

القاهرة- (مصراوي):

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأحد، توجّه المملكة إلى إنشاء مدينة إعلامية في مدينة الرياض.

وكتب على حسابه عبر تويتر: "من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر".

من هنا في #الرياض..

مدينة إعلامية وأكثر. pic.twitter.com/JjCJd6wzgE — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 10, 2019

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020.