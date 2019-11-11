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    وزير الثقافة السعودي يعلن "مدينة إعلامية" في الرياض

    10:31 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    وزير الثقافة السعودي يعلن "مدينة إعلامية" في الرياض

    الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأحد، توجّه المملكة إلى إنشاء مدينة إعلامية في مدينة الرياض.

    وكتب على حسابه عبر تويتر: "من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر".

    وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

    بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي السعودية مدينة إعلامية الرياض

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