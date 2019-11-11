وزير الثقافة السعودي يعلن "مدينة إعلامية" في الرياض
القاهرة- (مصراوي):
أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأحد، توجّه المملكة إلى إنشاء مدينة إعلامية في مدينة الرياض.
وكتب على حسابه عبر تويتر: "من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر".
من هنا في #الرياض..— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 10, 2019
مدينة إعلامية وأكثر. pic.twitter.com/JjCJd6wzgE
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
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