حقوق الإنسان العراقية تدين الاضطرابات الأمنية في محافظة ذي قار

بغداد- (د ب أ):

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الاثنين استخدام العنف ضد المتظاهرين والأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار، 375كم جنوبي بغداد.

وقالت المفوضية، في بيان صحفي اليوم ، إن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تراقب من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار أمس الأحد قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي للمدارس مما أدى إلى سقوط أربعة شهداء وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين إصابة البعض منهم خطرة".

وأوضح البيان أن المفوضية وثقت اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية.

وشددت المفوضية على أنها "تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين ما تسبب بسقوط ضحايا بين الطرفين".

ودعت "المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة إلى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الانسانية للمواطنين"، مطالبة كافة الأطراف بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات.