  • عاجل:استشهاد خفيرين ومدني في إطلاق نار بطوخ

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي المولد النبوي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    حقوق الإنسان العراقية تدين الاضطرابات الأمنية في محافظة ذي قار

    10:28 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    حقوق الإنسان العراقية تدين الاضطرابات الأمنية في محافظة ذي قار

    الاضطرابات الأمنية في محافظة ذي قار

    بغداد- (د ب أ):

    أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الاثنين استخدام العنف ضد المتظاهرين والأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار، 375كم جنوبي بغداد.

    وقالت المفوضية، في بيان صحفي اليوم ، إن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تراقب من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار أمس الأحد قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي للمدارس مما أدى إلى سقوط أربعة شهداء وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين إصابة البعض منهم خطرة".

    وأوضح البيان أن المفوضية وثقت اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية.

    وشددت المفوضية على أنها "تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين ما تسبب بسقوط ضحايا بين الطرفين".

    ودعت "المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة إلى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الانسانية للمواطنين"، مطالبة كافة الأطراف بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات.

    محافظة ذي قار حقوق الإنسان العراقية المتظاهرين احتجاجات العراق

    الخبر التالى:

    وزير الثقافة السعودي يعلن "مدينة إعلامية" في الرياض
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان