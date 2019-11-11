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المكسيك تعرض اللجوء على رئيس بوليفيا بعد تنحيه

07:55 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
المكسيك تعرض اللجوء على رئيس بوليفيا بعد تنحيه

الرئيس البوليفي إيفو موراليس

مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا الذي تنحى عن منصبه إيفو موراليس، إذا طلب ذلك.

وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر قائلًا إن بلاده "تعترف بالموقف المسؤول لرئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الذي فضل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف".. حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين.

وأعلن الرئيس البوليفي، استقالته عقب 3 أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ضده، في حين أشار إلى أنه تم صدور مذكرة توقيف "غير قانونية" بحقه.

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