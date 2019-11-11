موراليس يقول إن الشرطة أصدرت تعليمات بالقبض عليه

لاباز- (د ب أ):

قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس، مساء الأحد، إن الشرطة أصدرت تعليمات بالقبض عليه.

وغرد موراليس عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أعلن ضابط شرطة أنه تلقى تعليمات بتنفيذ أمر اعتقال غير قانوني ضدي"، مضيفًا أن "جماعات عنيفة" هاجمت منزله.

وأضاف موراليس "إن المسؤولين عن الانقلاب يدمرون سيادة القانون".

وقال زعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو، في وقت سابق عبر تويتر، إنه تم تأكيد أمر اعتقال موراليس وأن الشرطة والجيش يبحثون عنه.