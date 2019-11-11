رئيس الصين يصل الى اليونان لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أثينا - (أ ش أ):

وصل الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الى أثينا فى زيارة رسمية لليونان تهدف الى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن برنامج زيارة الرئيس الصينى تشمل عقد لقاءات مع نظيره اليونانى بروكوبيس بافلو بولوس ، الذى زار بكين فى شهر مايو الماضي ، ورئيس الوزراء كرياكوس ميتوتاكيس لبحث سبل تعزيز العلاقات الصينية اليونانية ، كما سيشارك فى افتتاح أول فرع لـ "بنك أوف تشاينا" في اليونان.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الصينى قبيل مغادرته أثينا يوم الثلاثاء القادم بزيارة متحف الأكروبوليس.