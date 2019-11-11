أكثر الكلمات إنتشاراً

ليفربول ومان سيتي البلاك فرايداي المولد النبوي هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

رئيس الصين يصل الى اليونان لتعزيز العلاقات الاقتصادية

12:06 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
رئيس الصين يصل الى اليونان لتعزيز العلاقات الاقتصادية

الرئيس الصيني شي جين بينج

أثينا - (أ ش أ):

وصل الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الى أثينا فى زيارة رسمية لليونان تهدف الى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن برنامج زيارة الرئيس الصينى تشمل عقد لقاءات مع نظيره اليونانى بروكوبيس بافلو بولوس ، الذى زار بكين فى شهر مايو الماضي ، ورئيس الوزراء كرياكوس ميتوتاكيس لبحث سبل تعزيز العلاقات الصينية اليونانية ، كما سيشارك فى افتتاح أول فرع لـ "بنك أوف تشاينا" في اليونان.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الصينى قبيل مغادرته أثينا يوم الثلاثاء القادم بزيارة متحف الأكروبوليس.

هذا المحتوى من

رئيس الصين اليونان شى جين بينج

الخبر التالى:

الأوبزرفر: النفسية الأمريكية تغيرت بعد نهاية الحرب الباردة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان