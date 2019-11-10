استقالة رئيس بوليفيا من منصبه

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، استقالة إيفو موراليس من رئاسة بوليفيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بوليفيا، إيفو موراليس عن إجراء انتخابات مبكرة، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بوليفيا (إيه.بي.آي).

ونقلت الوكالة عن موراليس قوله "قررت الدعوة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة، حتى يتسنى لشعب بوليفيا انتخاب حكومتهم الجديدة بأسلوب ديمقراطي".

وشهدت بوليفيا أسابيع من احتجاجات وأعمال الشغب ضد التزوير المزعوم في الانتخابات الرئاسية في بوليفيا والتي جرت في 20 أكتوبر الماضي، عندما توقفت اللجنة الانتخابية عن الإعلان عن نتائج الفرز السريع للأصوات والتي كانت تشير إلى إمكانية إجراء جولة إعادة بين اليساري موراليس والمرشح المنافس كارلوس ميسا من تيار يمين الوسط.

وتسببت الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد التزوير المزعوم في البلاد في مقتل ثلاثة أشخاص واصابة أكثر من 300 آخرين.

وتم إعلان موراليس في وقت لاحق فائزا في الجولة الأولى.